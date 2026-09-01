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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Yurt Yönetim Memurları ve Yurt Yönetim Personeline yönelik gelişim eğitimi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitim programında, yurt hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ile kurum içi iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Programda personelin görev süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, öğrencilerin barınma hizmetlerinden daha kaliteli şekilde yararlanmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

İl Müdürü Ramazan Demir, personelin mesleki gelişimine önem verdiklerini belirterek, öğrencilere sunulan yurt hizmetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.