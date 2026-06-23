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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Dereli Köyü ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğinin fark edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.

Yıldırım düşmesi sonucu ağaç diplerinde bulunan kuru otların alev aldığı tespit edilirken yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması da gerçekleştirildi.