Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Meclisi Eylül ayı 2. toplantısı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın mazereti nedeni ile toplantıya katılamamasından dolayı Belediye Başkanlığına vekalet eden Ayten Gören Dönmez Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Ücret ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşülerek karara bağlandı.

Ücret ve Tarife Komisyonu, belediyeye ait yer altı otoparkında uygulanacak ücret tarifesini belirledi. Komisyon kararına göre hafta içi belirli saatlerde 20 dakikalık kullanım ücretsiz olacak.

Bilecik Belediye Meclisinin 7 Eylül 2026 tarihli toplantısında Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edilen, İstiklal Mahallesi 89 Ada 16 Parsel üzerinde bulunan belediyeye ait yer altı otoparkının ücret tarifesine ilişkin konu komisyonda görüşüldü.

Komisyon tarafından uygun bulunan tarifeye göre, hafta içi 08.00-09.00 ile 14.30-15.30 saatleri arasında otoparkın ilk 20 dakikası ücretsiz olacak.

Otomobil, taksi ve hafif ticari araçlar için ilk 1 saatlik otopark ücreti KDV dahil 70 TL olarak belirlendi. İlk saatin ardından ise her 1 saat için KDV dahil 30 TL ücret uygulanması kararlaştırıldı.

Ücret ve Tarife Komisyonunun 9 Eylül 2026 tarihli toplantısında görüşülen tarife, komisyon üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Komisyonun 20 dakikalık ücretsiz kullanım sağlanması kararı ile velilerin otopark çevresinde bulunan okullara çocuklarını bırakırken ve alırken otoparktan ücretsiz yararlanmaları ve oluşan trafiğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Komisyon raporu, Belediye Başkan Vekili Ayten Gören Dönmez tarafından Belediye Meclis Üyelerinin oylarına sunulurken, ücret tarifesi MHP Belediye Meclis Üyesi Kadir Harmandar’ın çekimser oyuna karşın YENİ Parti ve AK Parti Meclis Üyelerinin kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.