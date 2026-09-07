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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğünde, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçe millî eğitim müdürleri ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katıldığı toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülen hazırlık çalışmaları ele alındı.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda Bilecik genelinde sürdürülen eğitim faaliyetleri değerlendirilirken, çalışmaların yeni eğitim öğretim dönemine yansımaları üzerinde duruldu.

Öğrenciyi merkeze alan yenilikçi eğitim yaklaşımlarının da görüşüldüğü toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin stratejik hedefler ve öncelikler katılımcılarla paylaşıldı.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni dönemde öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak nitelikli ve yenilikçi eğitim çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.