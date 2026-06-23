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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı.

Şu ana kadar binlerce çocuğun birçok spor dalında eğitimler aldığı Yaz Spor Okulları, bu yıl da çocuklar için kapılarını açtı.

5 ile 12 yaş arası kız ve erkek çocuklar için kayıtların yapılacağı Yaz Spor Okulları’nda yüzme, tenis, basketbol ve futbol branşlarında eğitimler verilecek.

22 Haziran 3 Temmuz arasında kayıtların alındığı aktiviteler için veliler, Bilecik Belediyesi Halk Enstitüsü Spor Biriminde (Atatürk Heykeli karşısı) kayıt yaptırabilecek.

Kontenjanlarla sınırlı olacak Yaz Spor Okullarında aktiviteler 6 Temmuz tarihinde başlayacak ve detaylı bilgi için 444 88 58 numaralı telefonlar aranabilecek.