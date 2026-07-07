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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda muhtelif miktarda metamfetamin ile uyuşturucu kullanımında kullanılan 1 adet bong aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.