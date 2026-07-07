Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda muhtelif miktarda metamfetamin ile uyuşturucu kullanımında kullanılan 1 adet bong aparatı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.