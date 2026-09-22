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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te yük ve yolcu taşımacılığı sektörünün temsilcileri, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz’in öncülüğünde bir araya geldi. Toplantıda sektörde yaşanan sorunlar masaya yatırılarak önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası değerlendirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda şehir içi ulaşım, yük ve yolcu taşımacılığı ile taksici esnafının karşılaştığı sorunlar ele alındı. Sektör temsilcileri talep ve önerilerini aktarırken, ilerleyen süreçte alınabilecek kararlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Tuncay Güler, Bilecik Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Nazır Afacan, Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sabri Açıkgöz, Vezirhan Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Yıldırım, Vezirhan İpek Yolu Turizm’den Ahmet Şahin, 1 No’lu Bilecik Kooperatifi’nden Halil Uyanık, Öz Bilecik Kooperatifi’nden Adem Ertuğrul ve taksi temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, sektörün sorunlarına ortak çözüm üretmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, “İlimizde yük ve yolcu taşımacılığı yapan kooperatif başkanlarımızla sektörlerimizde bitmeyen sıkıntıları görüştük ve yol haritamızı çizdik. İleride alacağımız kararlar için toplantımızı gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olur inşallah” dedi.

Ulaşım sektöründeki sorun ve taleplere ilişkin istişarelerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.