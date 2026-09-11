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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim öğretim yılı başında farklı okullarda gerçekleştirilecek veli eğitimlerinin ilki Atatürk İlkokulu’nda düzenlendi.

Program kapsamında Uzman Klinik Psikolog Özkan Şenol, veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitimde çocukların gelişim süreçleri, ailelerin eğitim hayatındaki rolü ve çocukların gelişiminin sağlıklı şekilde desteklenmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Programa Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katıldı. Şimşek, eğitim kapsamında veliler ve öğretmenlerle bir araya gelerek gerçekleştirilen çalışmaları takip etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen veli eğitimleriyle aile, okul ve öğretmen arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin eğitim süreçlerinin çok yönlü olarak desteklenmesi amaçlanıyor.

Atatürk İlkokulu’nda başlayan eğitimlerin, eğitim öğretim yılı başında farklı okullarda da gerçekleştirilmesi planlanıyor.