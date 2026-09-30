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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Bozüyük-İnegöl karayolunda kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, F.Ç. idaresindeki 10 LZ *** plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl karayolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, yolun sağ tarafındaki tarlaya savruldu.

Kazada sürücü F.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde sürücü F.Ç.’nin ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye idari yaptırım uygulanırken, kazayla ilgili adli işlem başlatıldı.