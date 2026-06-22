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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik’te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Değerlendirme Toplantısı, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında düzenlendi.

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‎İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıya İlçe Millî Eğitim Müdürleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

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‎Toplantıda, yıl boyunca okullarda başarıyla yürütülen ulusal ve yerel projeler, akademik süreçler, inşaat-onarım faaliyetleri ile sosyal ve kültürel çalışmalar detaylı bir şekilde değerlendirildi.

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‎Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda Bilecik’te yürütülen eğitimsiz süreçlerin ve yeni döneme yansımalarının da ele alındığı toplantıda; öğrencileri merkeze alan yenilikçi yaklaşımlar ile 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik stratejik hedefler paylaşıldı.

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‎İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek toplantı sonrası, “Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.