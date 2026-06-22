Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Değerlendirme Toplantısı, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıya İlçe Millî Eğitim Müdürleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katıldı.
Toplantıda, yıl boyunca okullarda başarıyla yürütülen ulusal ve yerel projeler, akademik süreçler, inşaat-onarım faaliyetleri ile sosyal ve kültürel çalışmalar detaylı bir şekilde değerlendirildi.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda Bilecik’te yürütülen eğitimsiz süreçlerin ve yeni döneme yansımalarının da ele alındığı toplantıda; öğrencileri merkeze alan yenilikçi yaklaşımlar ile 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik stratejik hedefler paylaşıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek toplantı sonrası, “Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.