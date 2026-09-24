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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, görevleri sırasında vatandaşlara gösterdikleri duyarlılık ve yardımsever yaklaşımlarıyla örnek olan 2 trafik polisini makamında kabul etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan 2 personel, görev esnasında sergiledikleri örnek davranışlar dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından tebrik edildi.

Çağlar, vatandaşlara karşı gösterdikleri duyarlılık ve yardımsever yaklaşım nedeniyle personele teşekkür ederek, özverili çalışmalarından dolayı başarılarının devamını diledi.