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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunun Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli Emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi sonrası yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ihbar edilmesinin ardından vakit kaybetmeden harekete geçerek şüpheliler M.G. ve Ö.Ç.’yi kaçmaya çalıştıkları sırada kıskıvrak yakaladı.

Okulda yapılan detaylı incelemelerde suça konu malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz görev başında olan emniyet güçlerimiz, suç ve suçlulara göz açtırmamaya devam ediyor.” denildi.