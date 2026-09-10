Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından okul bahçeleri ve çevresinde kapsamlı temizlik ve yıkama çalışması yapıldı.

2026-2027 Eğitim ve Öğretim dönemi başlarken, Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de okullarda temizlik çalışması yaptı.

Vatandaşların sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretim sezonu öncesinde gerçekleştirilen çalışmada okul çevresindeki oyun ve park alanlarında da gerekli bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Okul bahçelerindeki basketbol ve voleybol sahalarını da yıkayarak temizleyen ekipler çalışmaları çerçevesinde çevrede kötü görüntü oluşturan atık ve çöpleri de temizledi.