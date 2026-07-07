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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, NATO Güvenlik Tedbirleri kapsamında il genelinde geniş çaplı denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Yapılan faaliyetler kapsamında 4 bin 96 kişi sorgulanırken, 37 park ve bahçe, 20 iş yeri ile 27 metruk bina kontrol edildi.

Trafik denetimlerinde ise bin 995 araç incelendi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere toplam 439 bin 962 TL idari para cezası uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan, güvenlik tedbirleri kapsamında sorumluluk bölgesinden geçen NATO petrol boru hattı, BOTAŞ doğal gaz boru hattı ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel demiryolu hatlarında da gerekli güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.