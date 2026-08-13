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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bir araç ile 4 şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda ecstasy hap, kokain, esrar ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan grinder (öğütücü aparat) ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” ile “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçları kapsamında gözaltına alındı.