Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bir araç ile 4 şüphelinin üzerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda ecstasy hap, kokain, esrar ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan grinder (öğütücü aparat) ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” ile “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçları kapsamında gözaltına alındı.