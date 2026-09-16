Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Bilecik Merkez’e bağlı Beyce Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E.S. idaresindeki 20 ARH *** plakalı motosiklet, seyir halindeyken karşı yönden gelen 11 ABU *** plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü E.E.S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.