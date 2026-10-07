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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından meme kanserinde erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme semineri düzenlenecek.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde 9 Ekim Cuma günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek seminere Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ediz Tevfik Özgan konuşmacı olarak katılacak.

“Meme Kanserinde Erken Tanı Neden Önemlidir?” başlığıyla gerçekleştirilecek programda, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve tedavi süreçleri hakkında katılımcılara bilgi verilecek.

Seminere katılan vatandaşlara ayrıca ücretsiz tarama muayenesi yapılacağı ve ilgili sağlık biriminden indirim hakkı sağlanacağı belirtildi.

Bilecik Belediyesi, meme kanseri konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlayan seminere vatandaşları davet etti.