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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 “Maarif Modeli Işığında Bilim Şenliği”, Bilecik Öğretmenevi ASO’da gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, il protokolü, eğitim yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

TÜBİTAK 4007 kapsamında desteklenen projeyle bilim, teknoloji, sanat ve kültürün bir araya getirilerek öğrenciler ile öğretmenlerin bilimsel çalışmalarla buluşturulması amaçlanıyor.

Üç gün sürecek Bilim Şenliği kapsamında 21 atölye, 27 etkinlik, 4 söyleşi/seminer ve 4 yarışma gerçekleştirilecek. Okul öncesinden ortaokula, lise öğrencilerinden genel katılımcılara kadar farklı yaş gruplarından 9 binin üzerinde kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Açılışta konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, projenin temelinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öğrencileri akademik bilginin yanı sıra beceri, değer ve yetkinliklerle geleceğe hazırlama yaklaşımının bulunduğunu belirtti.

Şimşek, öğrencilerin merak eden, sorgulayan, araştıran, üreten ve birlikte çözüm geliştiren bireyler olarak aktif şekilde katılabilecekleri bir bilim şenliği tasarladıklarını ifade etti.