Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sentetik ecza ele geçirilirken, uyuşturucuyla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, narkotik ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda muhtelif miktarda sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından gözaltına alındı.