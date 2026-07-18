Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sentetik ecza ele geçirilirken, uyuşturucuyla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, narkotik ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda muhtelif miktarda sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından gözaltına alındı.