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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yangın, Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü’nde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İki katlı ahşap evin alt katında sobadan çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü.

İhbarla olay yerine giden ekiplerin müdahalesi sırasında alevlerin arasından bir kişi sağ olarak çıkarıldı.

BABA-KIZ EVDE HAYATINI KAYBETTİ

Yangının ardından evde yapılan incelemede 72 yaşındaki Mehmet Erdönmez ile 47 yaşındaki kızı Fazilet Erdönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Baba-kızın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MUHTAR YANGININ NASIL ÇIKTIĞINI ANLATTI

Kurşunlu Köyü Muhtarı Fahrettin Doğruk, yangının sobadan çıkmış olabileceğini belirterek olayın nasıl geliştiğine ilişkin bilgi verdi.

Doğruk, sobanın bacasında kurum biriktiğini ve sabaha karşı bacadan düşen kurumun elbise ve eşyaları tutuşturmuş olabileceğini söyledi. Muhtar Doğruk, baba ve kızının evden birkaç kez çıkıp yeniden içeri girdiklerini belirterek, sonrasında dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiklerini ifade etti.

Yangının kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.