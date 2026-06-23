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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen ATV kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 11 AC* 64* plakalı ATV, Şükraniye-Demirköy istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına savruldu.

Meydana gelen kazada ATV sürücüsü M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan G.A. ve İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.