Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Bilecik'te sertifikalı tohum kullanımını artırmak ve buğday üretiminde verimi yükseltmek için yürütülen Tohumluk Buğday Projesi kapsamında 842 çiftçiye toplam 628 ton tohumluk buğday dağıtılması hedefleniyor.

KALİTEYİ YÜKSELTMEK AMAÇLANIYOR

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelindeki tarımsal verimliliği artırmak ve ekmeklik buğday kalitesini yükseltmek amacıyla kapsamlı bir destek projesini hayata geçiriyor.

Yerel üretimi güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında, bölge toprağına ve iklimine uyumlu Adagio ile Falado çeşidi yüksek kaliteli, sertifikalı tohumluk buğdaylar üreticilerle buluşturulacak.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Sertifikalı tohum kullanımı, kaliteli ve verimli üretimin temel unsurlarından biridir. Tohumluk Buğday Projesi ile çiftçilerimizin kaliteli tohuma erişimini kolaylaştırmayı ve ilimizde ekmeklik buğday üretimini geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.