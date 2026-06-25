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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen baskında kaçak tütün deposu ortaya çıkarıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Bozüyük’te gerçekleştirilen operasyonda 168.600 adet boş makaron, 110 kg tütün 800 adet dolu makaron, 1 adet profesyonel sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Operasyonda 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelede etkin ve kararlı çalışmaların kesintisiz devam edeceğim belirtildi.