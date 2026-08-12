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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 107 adet gümrük kaçağı, sahte ve faturasız parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, M.O. isimli şüphelinin gümrük işlemlerine tabi tutulmayan parfümleri İstanbul’dan Bilecik’e getirerek haksız kazanç sağladığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonrasında adli makamlardan alınan el koyma kararına istinaden operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ele geçirilen bir koli içerisinde yapılan kontrolde, çeşitli ünlü markalara ait olduğu değerlendirilen toplam 107 adet gümrük kaçağı, sahte ve faturasız parfüm bulundu.

Piyasa değerinin yaklaşık 300 bin TL olduğu belirtilen parfümlere el konulurken, şüpheli M.O. hakkında adli işlem başlatıldı.