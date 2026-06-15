Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Jandarma’nın kuruluşunun 187. yılı Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen program ile kutlandı.

‎Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, il protokolü ile birlikte Jandarma Teşkilatımızın 187. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı.

‎Programda jandarma ekiplerinin heyecan verici gösterileri katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi. Vali Sözler gösterilerin ardından alanda kurulan stantları gezerek jandarma personelinden ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

‎Sözer programın ardından yaptığı konuşmada, “187 yıllık şanlı mazisiyle milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Bugün de aynı inanç, aynı vatan sevgisi ve aynı vazife şuuruyla; ülkemizin dört bir yanında fedakârca görev yapan kahraman jandarmamız, devletimizin gücünü ve şefkatini aziz milletimizle buluşturmaya devam ediyor. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyor; milletimizin huzuru için gece gündüz demeden görev yapan tüm jandarma personelimize şükranlarımı sunuyorum. Şan ve şerefle yazılan bu köklü tarihin 187. yılı kutlu olsun.” dedi.