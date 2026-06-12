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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Genel Komutanlığının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette, Jandarma Teşkilatının yürüttüğü faaliyetler ile ildeki güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Faik Oktay Sözer, köklü geçmişi, disiplinli yapısı ve üstün görev anlayışıyla milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Sözer, gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık ve vazife bilinciyle görev yapan tüm jandarma personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.