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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ile trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla il genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı’nın "2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı" kapsamında tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yapılan uygulamalarda toplam 356 araç kontrol edildi.

Jandarma Trafik Timleri tarafından yürütülen denetimlerde, ışıklı ve sesli uyarı işareti (çakar/siren) kullanan araçlar ile okul servislerine göz açtırılmadı.

Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleri Denetiminde kontrol edilen 307 araçta herhangi bir kural ihlaline rastlanmadığından cezai işlem uygulanmadı.

Okul Servis Araçları Denetiminde ise öğrencilerin güvenliği için incelenen 17 okul servisinde kurallara aykırı bir durum tespit edilmedi.

Motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik yapılan denetimlerde ise 32 araç kontrol edildi. Yapılan incelemelerde kaskını usulüne uygun şekilde takmadığı tespit edilen 2 sürücüye idari para cezası kesildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada; trafik kazalarının önlenmesi, kurallara uyumun artırılması ve huzurlu bir trafik akışının sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.