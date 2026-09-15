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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

“Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi” kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya 92 jandarma personeli katıldı. Denetimlerde toplam 857 kişinin kontrolü yapılırken, 24 öğrenci servis aracı da ekipler tarafından denetlendi.

Jandarma ekipleri okul çevreleri ve servis araçlarının yanı sıra öğrencilerin bulunabileceği kafe, kahvehane, park ve bahçeler ile metruk binaları da kontrol etti. Uygulama kapsamında toplam 126 adreste denetim gerçekleştirildi.

Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve çocuklar ile gençlerin eğitim-öğretim hayatlarını güvenli ortamlarda sürdürebilmeleri amacıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Başkan Durgut açıklamasında, “Bu büyük organizasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği, gayreti ve alın teri bulunan; çoğu zaman görünmeden büyük sorumluluk üstlenen tüm çalışma arkadaşlarımızın ve emekçilerimizin ellerine, yüreklerine sağlık. İyi ki varsınız.” ifadelerini kullandı.

Durgut, şenlikler boyunca güvenliğin sağlanması için görev yapan Emniyet ve Jandarma personeline de ayrıca teşekkür ederek, organizasyona katkı sağlayan tüm kurum ve çalışanlara Söğüt ilçesi adına şükranlarını sundu.