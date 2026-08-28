Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 bin 20 adet kaçak sigara ile 100 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak sigara ve doldurulmuş makaron ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Pazaryeri ilçesinde belirlenen bir iş yeri ile ikamet adresine operasyon düzenledi.

Adreslerde gerçekleştirilen adli aramalarda 4 bin 20 adet kaçak sigara ile 100 adet doldurulmuş makaron ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.H. isimli şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.