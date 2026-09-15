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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı açılış etkinlikleri kapsamında İlköğretim Haftası Çelenk Sunma Töreni, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, il protokolü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul müdürleri katıldı.

Program, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından katılımcılar saygı duruşunda bulunurken İstiklal Marşı okundu.

Tören, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’nın öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim camiası için başarılı ve verimli geçmesi temennileriyle sona erdi.