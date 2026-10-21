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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Vali Faik Oktay Sözer ve il protokolü, kentte görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

‎Jandarma Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen yemek organizasyonunda, muhtarlık müessesesinin yerel yönetimlerdeki ve toplum hayatındaki önemine dikkat çekildi.

‎Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Vali Faik Oktay Sözer, muhtarların gününü tebrik ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Muhtarların yerel demokrasinin temel taşı olduğunu vurgulayan Vali Sözer devlet ile vatandaş arasındaki bağın güçlenmesinde muhtarların üstlendiği kritik role değindi.

‎Yemek organizasyonu, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.