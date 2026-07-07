Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda kent genelindeki güvenlik uygulamaları ve alınan tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Yeni Valilik binasında düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları ele alınırken, asayişin sağlanmasına yönelik uygulamalar detaylı olarak masaya yatırıldı.

Toplantıda; asayiş, terörle mücadele, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göçle mücadele, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele ile trafik tedbirleri başlıklarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İlgili kurumların koordinasyon içinde sürdürdüğü faaliyetler gözden geçirilirken, kamu düzeni ve vatandaşların huzurunun korunmasına yönelik alınan tedbirler istişare edildi.