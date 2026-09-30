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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, gençlere yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı Gençlik Hizmetleri Birimi Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığındaki toplantıya Gençlik Hizmetleri Müdürü, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü, gençlik merkezi müdürleri, gençlik liderleri ve gençlik çalışanları katıldı.

Toplantıda gençlik hizmetleri kapsamında devam eden faaliyetler değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar ve planlamalar üzerinde duruldu.

Gençlere sunulan hizmetlerin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, birimler arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin önemi ele alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, gençlere yönelik çalışmaların güçlü koordinasyon ve iş birliği içerisinde sürdürüleceğini belirtti.