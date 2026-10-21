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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları, İstasyon Kapalı Spor Salonunda oynan müsabakalarla başladı.

Bilecik’te okul sporları heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları, sporcuların kıyasıya mücadelesi ile başladı.

Müsabakaların başlamasının ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sahada mücadele, tribünlerde heyecan, her sette takım ruhu! Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, okullarımıza ve hakemlerimize başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.