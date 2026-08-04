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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ergenlik dönemindeki beyin gelişimine dikkat çekmek amacıyla "Beyin Gelişimi ve Ergenlikte Beyin Gelişimini Fırsata Dönüştürme Stratejileri" konulu seminer gerçekleştirildi.

Hastanenin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Cansu Aksoy tarafından verilen seminerde, ergenlik döneminde yaşanan beyin gelişim süreci ve bu sürecin sağlıklı şekilde desteklenmesine yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Seminerde, ergenlik döneminin bireyin gelişiminde kritik bir süreç olduğuna dikkat çekilirken, ailelerin çocuklarının gelişimine katkı sağlayabilmeleri için uygulayabilecekleri yaklaşımlar katılımcılara aktarıldı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, seminere katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür edilerek, toplumun ruh sağlığına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtildi.