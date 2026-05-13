Bilecik’te 10–16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık programı düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa Vali Faik Oktay Sözer, il protokolü ile birlikte katıldı.

Programda, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından hazırlanan gösteri ve etkinlikler katılımcılar tarafından büyük beğeni ile takip edilirken ayakta alkışlandı.

Programdaki gösteriler ve etkinliklerle; sevginin, anlayışın ve dayanışmanın engelleri aşan en büyük güç olduğu vurgulanırken, özel bireylerin toplumsal yaşamın her alanında aktif ve güçlü bir şekilde yer almasının önemine dikkat çekildi.

Farkındalık programı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanında açılan serginin Vali Faik Oktay Sözer ve protokol üyeleri tarafından gezilmesinin ardından sona erdi.