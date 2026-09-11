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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te polis ekipleri tarafından düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uygulama yapıldı.

Denetimler kapsamında park ve bahçelerin çevreleri, kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bölgeler ile yol güzergâhlarında kontroller gerçekleştirildi. Ekipler, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerekli kontrolleri yaptı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.