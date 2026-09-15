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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilebilecek farkındalık çalışmalarına yönelik Bilecik Tenis Kulübü yetkilileriyle bir araya geldi.

Avrupa Hareketlilik Haftası öncesinde gerçekleştirilen görüşmeye Bilecik Tenis Kulübü yetkilileri İbrahim Kılıç ve Zerrin Yarbay katıldı. Görüşmede kentte hareketli yaşamın teşvik edilmesi, spor alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve toplumda farkındalık oluşturulmasına yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Bilecik Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin verimli geçtiği belirtilerek, “Hareketli, sağlıklı ve sporla iç içe bir yaşam için yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerine yer verildi.

Kent Konseyi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında daha hareketli, sağlıklı ve farkındalığı yüksek bir Bilecik için çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.