Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te çevre bilincinin artırılması ve atık pillerin doğaya zarar vermeden toplanması amacıyla çocuklara yönelik atık pil toplama etkinliği düzenlenecek.

Bilecik Kent Konseyi ve Bilecik Rotary Kulübü iş birliğinde, Bilecik Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 26 Eylül Cumartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arasında Atatürk Parkı Stant Bölgesi’nde yapılacak.

“Atık Pilini Getir, Çevrene İyilik Yap” sloganıyla düzenlenecek etkinlik kapsamında çocuklar, evlerinde biriktirdikleri atık pilleri belirlenen noktaya teslim edebilecek.

Etkinliğe atık pil getirerek katılan çocuklara sürpriz hediyeler verilecek. Organizasyonla atık pillerin çevreye verebileceği zararlara dikkat çekilmesi ve çocuklarda geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bilecik’teki tüm çocukların katılımına açık olan etkinlikte, çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.