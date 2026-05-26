Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi koordinasyonunda “Arapça-İngilizce Yabancı Dil Festivali” düzenlendi.
Festival, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip ortaokullarında yürütülen “Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı” kapsamında; öğrencilerin dört temel dil becerisine yönelik kazanımlarını sergilemeleri, programın yaygınlaştırılması ve uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla düzenlendi,
Festivalin açılışında Bilecik genelindeki okullar tarafından hazırlanan eserler de sergilendi.
İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek sergi alanlarını ziyaret ederek öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.