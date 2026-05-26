Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi koordinasyonunda “Arapça-İngilizce Yabancı Dil Festivali” düzenlendi.

‎Festival, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip ortaokullarında yürütülen “Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı” kapsamında; öğrencilerin dört temel dil becerisine yönelik kazanımlarını sergilemeleri, programın yaygınlaştırılması ve uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla düzenlendi,

‎Festivalin açılışında Bilecik genelindeki okullar tarafından hazırlanan eserler de sergilendi.

‎İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek sergi alanlarını ziyaret ederek öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.