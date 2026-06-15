Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 1.00 promil alkollü sürücü yakalandı.
Gölpazarı'nda trafik denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri durdurdukları otomobilin sürücüsü Y.K.'nın 1.00 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Jandarma ekipleri alkollü olarak direksiyon başına geçen Y.K. isimli şahsa 25 bin TL para cezası uygulayarak sürücü belgesine 6 ay süre ile el koydu.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.