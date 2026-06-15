Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 1.00 promil alkollü sürücü yakalandı.

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‎Gölpazarı'nda trafik denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri durdurdukları otomobilin sürücüsü Y.K.'nın 1.00 promil alkollü olduğunu tespit etti.

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‎Jandarma ekipleri alkollü olarak direksiyon başına geçen Y.K. isimli şahsa 25 bin TL para cezası uygulayarak sürücü belgesine 6 ay süre ile el koydu.

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‎Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.