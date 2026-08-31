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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te seyir halindeki alçı yüklü tırdan yükselen dumanlar, araçta yangın çıktığı endişesine neden oldu. Ekiplerin yaptığı incelemede dumanların ısınan balatadan kaynaklandığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük’ten Bilecik istikametine seyreden alçı yüklü tırdan Şelale rampaları mevkiine geldiği sırada dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdururken tırda yangın çıktığı yönünde ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Araçta yapılan kontrollerde herhangi bir yangına rastlanmazken, dumanın aşırı ısınan balatadan kaynaklandığı tespit edildi.