Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Göynücek–Düzağaç–Dombayçayırı Grup Köy Yolu’nda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Toplam 19 kilometre uzunluğundaki grup köy yolunun 12 kilometrelik bölümünde önceki yıllarda sıcak asfalt çalışmaları tamamlanırken, kalan 7 kilometrelik bölümde de çalışmalar başladı.
2026 yılı çalışmaları kapsamında güzergâhta yol genişletme, viraj ve altyapı iyileştirmeleri tamamlanarak sıcak asfalt uygulamasına geçildi.
Vali Sözer, çalışmalara ilişkin bilgi alarak ulaşım konforu ve güvenliğini artırmaya yönelik yol yatırımlarının il genelinde sürdüğünü belirtti.