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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Alaşehir Çekirdeksiz Üzümü’nün tescil edilmesinin ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü eski Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, Bilecik’e özgü üzüm çeşitlerinin de tescillenmesi için çalışmaların gündemde olduğunu açıkladı.

Bilecik’in bir çok ürünün coğrafi işaret almasında katkıları ve emeği bulunan Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alaşehir Çekirdeksiz Üzümü’nün uzun yıllar süren çabaların ardından tescil edildiğini belirterek, sıradaki hedefin Bilecik’in Bedi Üzümü olduğunu ifade etti.

Kaplan paylaşımında, “Alaşehir Çekirdeksiz Üzümü’nü yıllarca çabalarımız sonucunda tescil ettik. Sırada ilimizin Bedi Üzümü var. Ardından Küre Üzümü” ifadelerini kullandı.

Bedi Üzümü’nün ardından Küre Üzümü için de tescil hedeflendiğini belirten Kaplan’ın açıklaması, Bilecik’in yerel tarımsal ürünlerinin korunması ve tanıtılmasına yönelik yeni çalışmaların işareti olarak değerlendirildi.