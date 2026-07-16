Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Kent Belleği 29. Yayın Kurulu toplantısı Kent Konseyi hizmet binasında gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin katkı ve desteğiyle ileriki dönemde düzenlenecek etkinliklere ilişkin yeni kararlar alınarak program akışı değerlendirildi.
Toplantının devamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Kadir Sami Akca, TÜBİTAK desteğiyle hazırlayacağı “Bilecik’in Yerel Fotoğrafhaneleri” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Ardından Bilecik Kent Belleği arşivinin İngilizce tercüme çalışmalarına katkı sunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Efe Dolan’ın gerçekleştirdiği sunum ile toplantı tamamlandı.
Toplantının ardından değerli çalışmaların hayata geçirilmeye devam edeceği vurgulanarak, katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür edildi.