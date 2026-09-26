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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), TEBD II – Sürdürülebilirlik Merkezleri ile Yeşil Dönüşüm Projesi kapsamında Polonya’nın başkenti Varşova’da saha ziyaretleri ve çalışma toplantıları gerçekleştiriyor.

Bilecik TSO Sürdürülebilirlik Sorumlusu Agah Gök tarafından yürütülen temaslarda, TEBD II Mentörlük Süreci ile proje kapsamında geliştirilen hizmet modelleri ele alınıyor. İşletmelerin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanındaki uluslararası uygulamaları da yerinde inceleniyor.

Gerçekleştirilen görüşmelerin önemli gündem maddelerinden birini Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm politikalarının temel bileşenlerinden Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) oluşturuyor. Çalışmalarda, firmaların AB pazarındaki yeşil dönüşüm sürecinde karşılaşabileceği teknik ve mevzuata ilişkin gereklilikler değerlendiriliyor.

Varşova temaslarında ayrıca kurulması planlanan Sürdürülebilirlik Merkezlerinin işletmelere sunacağı mentörlük hizmetlerinin altyapısı konusunda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuluyor.

Bilecik TSO, yürütülen uluslararası çalışmalarla üyelerinin yeşil dönüşüme uyum kapasitelerinin artırılmasını, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik standartlarının uluslararası normlarla uyumlu hale getirilmesini ve ihracat pazarlarındaki rekabet güçlerinin korunmasını hedefliyor.

Bilecik TSO’dan yapılan açıklamada, üyelerinin değişen uluslararası ticaret düzenlemelerine uyum sağlamalarına destek olmak ve yeşil dönüşüm süreçlerini sistematik şekilde yönetmelerine katkı sunmak amacıyla proje kapsamındaki saha çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.