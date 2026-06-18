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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün Afyonkarahisar’da düzenlenen Uluslararası 2. Blok Mermer Fuarına katıldı.

Uluslararası 2. Blok Mermer Fuarı, 17-20 Haziran tarihleri arasında “Taş Yerinde Ağırdır” sloganıyla; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, Afyonkarahisar protokolü, oda ve borsa başkanları ile sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuarın açılışı, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesim töreniyle yapıldı. Türkiye’nin doğal taş sektöründeki üretim gücünü ve ihracat potansiyelini ortaya koyan organizasyon, sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturarak önemli bir ticaret ve tanıtım platformu oluşturdu.