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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te tarım ve üretim altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım için daha düğmeye basıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının yapımına ilişkin sözleşme imzalandı.

Yaklaşık 15 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olan yeni hizmet binası, 4 bin 500 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak. Modern mimarisiyle dikkat çeken binada, kurum personeline daha verimli çalışma imkânı sunulurken, konferans salonu ve donanımlı hizmet alanlarıyla üreticilere ve vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet verilmesi hedefleniyor.

Yeni hizmet binasının, Bilecik’te tarımsal hizmetlerin daha güçlü bir altyapıyla yürütülmesine katkı sağlaması ve üreticilerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırması bekleniyor.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise yatırımın kente hayırlı olması temennisinde bulunularak, yeni hizmet binasının tarım sektörüne önemli katkılar sunacağı vurgulandı.