Kaynak: İHA

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyünün köyiçi bölgesinde elektrik direğinden kaynaklanan kıvılcımlar, direk etrafındaki kuru otların alev almasına yol açtı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese güvenlik ve itfaiye birimleri yönlendirildi.

Alevlere bir jandarma asayiş timi, bir arazöz, bir itfaiye aracı ve iki su tankeri ile müdahale edilirken, mahalle sakinleri de söndürme faaliyetlerine destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Alevlerin söndürülmesinin ardından alanda soğutma işlemi gerçekleştirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.