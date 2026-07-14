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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, yükseköğretimde kalite odaklı büyüme anlayışı doğrultusunda önemli bir adım daha atarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla 3 yeni programda öğrenci kabulüne başlıyor.

Şeyh Edebali Üniversitesi, öğrenci alımına başlayacağı bu programlarla hem akademik kapasitesini genişletiyor hem de geleceğin mesleklerine yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefini güçlendiriyor. Alınan karar doğrultusunda, Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılan Endüstri Mühendisliği Programı 21 kontenjanla; Gölpazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ile Reklamcılık Programı ise 41’er kontenjanla 2026-2027 Akademik Yılında ilk öğrencilerini kabul edecek.

Sanayi, üretim ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri odağına alan bu yeni programlar; analitik düşünme, iletişim becerileri ve yaratıcı bakış açısını bir araya getirerek öğrencileri iş dünyasına güçlü bir şekilde hazırlamayı amaçlıyor. Özellikle Endüstri Mühendisliği Programı ile verimlilik, süreç yönetimi ve sistem optimizasyonu alanlarında uzman bireyler yetiştirilmesi hedeflenirken; Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık programları aracılığıyla iletişim, marka yönetimi ve dijital medya alanlarında yetkin mezunlar kazandırılması planlanıyor.

Öğrenci odaklı eğitim anlayışı, güçlü akademik altyapısı ve sürekli gelişen program çeşitliliği ile öne çıkan Şeyh Edebali Üniversitesi, açılan yeni programlarla birlikte bilimsel üretimi, yenilikçi düşünceyi ve toplumsal katkıyı merkeze alan bir yükseköğretim yaklaşımını daha da ileri taşırken, tercih dönemindeki aday öğrencilere nitelikli ve sürdürülebilir eğitim imkânları sunuyor.